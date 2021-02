Ue: 'prima' di Draghi a Consiglio, non solo Covid, più sinergia con amministrazione Biden (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - I vaccini e la lotta al Covid saranno al centro del Consiglio Europeo straordinario, in programma oggi e domani, il primo a cui partecipa il premier Mario Draghi. Oggi occhi puntati sulla risposta europea alla pandemia, mentre nella sessione di domani i lavori si concentreranno sui temi 'Sicurezza e Difesa' e 'Vicinato Meridionale', con la partecipazione del Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell. In particolare, su quest'ultimo fronte, sarà messo a tema l'avanzamento del coordinamento comunitario in materia di sicurezza: l'Ue è determinata a rafforzare la propria dimensione di difesa, per promuovere anche una maggiore sinergia con l'amministrazione Biden e il rilancio dell'agenda transatlantica. Mentre sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - I vaccini e la lotta alsaranno al centro delEuropeo straordinario, in programma oggi e domani, il primo a cui partecipa il premier Mario. Oggi occhi puntati sulla risposta europea alla pandemia, mentre nella sessione di domani i lavori si concentreranno sui temi 'Sicurezza e Difesa' e 'Vicinato Meridionale', con la partecipazione del Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, e dell'Alto Rappresentante Josep Borrell. In particolare, su quest'ultimo fronte, sarà messo a tema l'avanzamento del coordinamento comunitario in materia di sicurezza: l'Ue è determinata a rafforzare la propria dimensione di difesa, per promuovere anche una maggiorecon l'e il rilancio dell'agenda transatlantica. Mentre sul ...

