Tokyo 2021, tarda la decisione sulla presenza del pubblico ai Giochi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si cerca di prendere tempo. Il capo del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo Seiko Hashimoto ha dichiarato che sul finire di marzo si avrà un quadro più preciso della situazione circa una pianificazione relativa alla presenza degli spettatori ai Giochi. Come viene riportato da Kyodo News, le autorità nipponiche e il Cio vogliono valutare in maniera molto attenta se sia possibile disputare la rassegna a Cinque Cerchi in condizioni più o meno normalizzate. La decisione definitiva, da questo punto di vista, potrebbe essere presa tra la fine di aprile e l'inizio di maggio per avere un quadro più preciso sui contagi e sulla distribuzione del vaccino. Va detto che sempre secondo fonti nipponiche, il percorso della torcia olimpica, che prenderà il via il 25 marzo dal centro di allenamento del ...

