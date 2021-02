Tik tok: oscurato il profilo della influencer siracusana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il profilo dell’influencer 48enne siracusana è stato definitivamente oscurato dalla Polizia Postale. Questa la decisione finale adottata dalla procura. La donna, 48 anni, contava un profilo da 750mila followers, di cui 650mila tutti minorenni. La donna postava video estemi, rappresentanti sfide o “challenge” dove si avvolgeva il viso con del nastro adesivo e della pellicola trasparente. “Estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe“, dice la procura.V Sul suo profilo, infatti, tantissimi video erano di questo tenore e circa un mese fa era stata indagata per istigazione al sucidio. La donna si ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildell’48enneè stato definitivamentedalla Polizia Postale. Questa la decisione finale adottata dalla procura. La donna, 48 anni, contava unda 750mila followers, di cui 650mila tutti minorenni. La donna postava video estemi, rappresentanti sfide o “challenge” dove si avvolgeva il viso con del nastro adesivo epellicola trasparente. “Estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe“, dice la procura.V Sul suo, infatti, tantissimi video erano di questo tenore e circa un mese fa era stata indagata per istigazione al sucidio. La donna si ...

Corriere : TikTok, influencer istigava al suicido: oscurato il profilo, aperta un’inchiesta - _SpaceJay___ : Su tik tok c'è un profilo che usa dei video di Billie Eilish, gli stessi in loop, dove non parla e non fa NIENTE ma… - irenepaz330 : @speroscherzi_ io ho fatto la stessa cosa su tik tok e ora sono invasa da sti video - BarbaraFasan : La 'black out challenge' su Tik Tok, che consiste nello stringersi una cintura attorno al collo e resistere il più… - floandthepugs : @MteresaRuta stiamo bene in attesa di un tuo prossimo tik tok ?? -