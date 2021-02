(Di giovedì 25 febbraio 2021) I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 10 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di denaro contante presso gli sportellidi istituti di credito su tutto il territorio nazionale. Ladelagiva attraverso degli assalti con cariche esplosive. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo e dirette dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno consentito di disarticolare un sodalizio, i cui capi ed organizzatori abitano e sono cresciuti nel quartiere “Pilastro” di Bologna, specializzato nella realizzazione di assalti notturni in danno di sportelli. Ladelaveva aperto un ristorante Le violente esplosioni causate per scardinare gli sportelli organizzati dalla ...

SecolodItalia1 : Sgominata banda del bancomat: arresti anche all’estero. 73 i colpi tra Lazio e Lombardia - radiolombardia : Sgominata banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat - - jobwithinternet : RT @LucianoBonazzi: Sgominata la banda del bancomat, i capi sono di Bologna (per caso). Dieci arresti da parte dei carabinieri: il gruppo h… - LucianoBonazzi : Sgominata la banda del bancomat, i capi sono di Bologna (per caso). Dieci arresti da parte dei carabinieri: il grup… - SkyTG24 : Milano, sgominata banda che assaltava sportelli Bancomat: 10 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Sgominata banda

Alle prime ore della mattina di oggi, giovedì 25 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, al termine di una lunga inchiesta, hanno smantellato la notadei bancomat che, tra il ...Un residente in provincia di Monza e Brianza è stato colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora e tre aziende del territorio sono risultate coinvolte in un giro di fatture false, su 36 ...Smantellata la nota banda dei bancomat: tra il 2017 e il 2019 ne aveva fatto saltare in aria 73, per un bottino di oltre 3 milioni di euro.Banda dei bancomat, smantellato dai Carabinieri un gruppo criminale composto da 10 persone. Arresti in Italia e all'estero.