Sanremo 2021 | chi è Ghemon | in gara con la canzone “Momento perfetto”

A Sanremo 2021 Ghemon, in gara con la canzone "Momento perfetto". Scopriamo di più sul cantante campano e il suo brano Ghemon è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 (fonte Instagram)Ghemon è un giovane cantautore e rapper avellinese. Dal 2 marzo calcherà il palco dell'Ariston con il brano "Momento perfetto", in gara a Sanremo 2021. É la seconda volta per Ghemon al Festival della canzone italiana. Nel 2019 si è classificato dodicesimo con il brano "Rose viola". Nel 2018, invece, aveva partecipato nella sezione duetti con "Adesso", insieme a Diodato

