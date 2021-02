Sampdoria, il riscatto di Keita è un affare rispetto al valore dell’attaccante (Di giovedì 25 febbraio 2021) A fine stagione, la Sampdoria dovrà decidere se riscattare o meno Keita Balde: la cifra per acquistarlo è un affare per i blucerchiati Tomori, McKennie, Tonali, Dimarco e Keita: sono questi i cinque giocatori il cui riscatto pesa parecchio sulle casse del club che ora beneficia delle loro prestazioni sportive, secondo La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Per quanto riguarda la Sampdoria, l’attaccante in prestito dal Monaco vale dieci milioni di euro. Una cifra che è un affare commisurata al valore di Keita e alle sue potenzialità. Quello che spaventa la Sampdoria (e che potrebbe fare la differenza tra la permanenza in blucerchiato o l’addio) è l’ingaggio del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) A fine stagione, ladovrà decidere se riscattare o menoBalde: la cifra per acquistarlo è unper i blucerchiati Tomori, McKennie, Tonali, Dimarco e: sono questi i cinque giocatori il cuipesa parecchio sulle casse del club che ora beneficia delle loro prestazioni sportive, secondo La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Per quanto riguarda la, l’attaccante in prestito dal Monaco vale dieci milioni di euro. Una cifra che è uncommisurata aldie alle sue potenzialità. Quello che spaventa la(e che potrebbe fare la differenza tra la permanenza in blucerchiato o l’addio) è l’ingaggio del ...

Sampdoria, Torregrossa out per due settimane ma in attacco rientra Gabbiadini Per quanto riguarda Torregrossa , la sua esperienza alla Sampdoria era cominciata benissimo, con il ...di un calciatore costato comunque un milione per il prestito ed altri sette per il riscatto dal ...

Sampdoria, Ferrero pianifica il riscatto di Keita ma l'ostacolo è l'ingaggio TUTTO mercato WEB Sampdoria, Torregrossa out per due settimane ma in attacco rientra Gabbiadini GENOVA - Quindici giorni di stop per Ernesto Torregrossa, rimasto vittima di un infortunio muscolare al polpaccio della gamba destra. L'attaccante della Sampdoria salterà di certo la partita con l'Ata ...

Calciomercato Sampdoria, Ferrero non puoi farti sfuggire Keita In chiave calciomercato la Sampdoria di Massimo Ferrero deve cominciare a pensare a cosa fare con il riscatto di Keita Balde dal Monaco ...

