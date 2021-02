Roma Sporting Braga 3-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Lastacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League grazie al rotondo e mai in discussione 3-1 sullo; di Dzeko (uscito poi per infortunio), Carles Perez e Borja Mayoral le reti dei giallorossi mentre è un autogol di Cristante a segnare il punto della bandiera per i lusitani. Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Olimpico, primo possesso per la. 2? Sporar a terra Entrata decisa ma regolare di Mancini sul centravanti lusitano, pallone ...