Roma-Braga 1-0 diretta live | Dzeko mette in cassaforte la qualificazione

(Di giovedì 25 febbraio 2021) 21'pt Doppio errore in mezzo al campo, prima Pedro sbaglia il cross, poi Horta l'appoggio per una possibile ripartenza. 18'pt In fuorigioco, El Shaarawy, che aveva...

alessandrolemmo : Considerando che il cronista spagnolo di Roma-Braga ha tenuto la vocale “o”sul goal della Roma per ben 15 secondi,… - siamo_la_Roma : ?? Gol della #Roma ? A segno Edin #Dzeko #ASRoma #RomaBraga - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - Hartionboyblogs : RT @Gazzetta_it: Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - palpitesfutbol : GOL DO(A) Roma! Roma [1] x [0] Braga UEFA Europa League - 2020/2021 - 32 Avos de Final - Volta 23 minuto(s) -

0 - 0 LIVE(3 - 4 - 2 - 1) : Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca(4 - 3 - 2 - 1) : Tiago Sá; ...Segui il match in tempo reale: dopo la vittoria in Portogallo per 2 a 0, i giallorossi hanno in mano la qualificazione agli ...La Roma, dopo il deludente 0-0 di Benevento, ritorna in campo questa sera allo stadio Olimpico per sfidare il Braga nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con un vantaggio sulla carta ...16'pt Siqueira stende Pedro al limite: punizione per la Roma da buona posizione. 15'pt La Roma si difende bene, anche se il Braga al momento non ha creato nulla dalle parti di Pau Lopez. Ma i ...