"Quando tocca a me?", una app stima i tempi per la vaccinazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - "Quando riceverò il vaccino?": ora c'è un'applicazione che prova a rispondere alla domanda che un po' tutti gli italiani si stanno ponendo. "Vaccino Covid 19 per me", questo il nome dell'app che ha anche una versione sito web, nasce dall'idea di uno sviluppatore italiano residente a Berlino e si basa sui dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Il 'calcolatore' Il 'calcolatore' è molto semplice e presenta sei campi da compilare: età, regione di residenza, professione (sanitari, operatori di rsa, servizi essenziali o altro), patologie croniche, residenza in casa di riposo e tasso di somministrazione del vaccino. Una volta riempiti tutti, il sito genera una finestra temporale che indica il periodo durante il quale si potrebbe ricevere il vaccino, con la data più ottimistica e quella più distante nel tempo. Al momento l'arco temporale è ancora ...

