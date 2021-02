Piante come biofabbriche per produrre vaccini anti Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un team di ricercatori di ENEA, Università di Verona e Viterbo, CNR e ISS propone di utilizzare le Piante come 'biofabbriche' per produrre vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, con l'obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L'iniziativa prevede l'utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio "Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19 - The Italian Perspective", pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Plant Science".I ricercatori - si legge nella notizia pubblicata sul numero odierno del settimanale ENEAinform@ - si focalizzano, in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un team di ricercatori di ENEA, Università di Verona e Viterbo, CNR e ISS propone di utilizzare le' percorpi e prodotti diagnostici contro il, con l'obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L'iniziativa prevede l'utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio "Plant Molecular Farming as a Strategy Against-19 - The Italian Perspective", pubblicato sulla rivista internazionale "Frontiers in Plant Science".I ricercatori - si legge nella notizia pubblicata sul numero odierno del settimanale ENEAinform@ - si focalizzano, in ...

vieiracarolina7 : L’unico tweet sensato in mezzo a tutti. È triste vedere come venga accoppiata anche con le piante continuamente.… - peru1981 : Giardino del Mandarino Yu ???? È un classico giardino cinese che sorge nel nord-est della città vecchia di Shanghai,… - massimosandal : @OrutraRouter @niccoloban1 nessuno nega che possa emergere. Ma è statisticamente meno probabile. È come innaffiare… - SophiaRealf : Come te la cavi a disegnare? Benino Come te la cavi a disegnare? Benino Come te la cavi a disegnare? Cosa? Le pi… - mgrazia1961 : Dovremmo provare a pensarci forti come quelle piante che crescono e fioriscono ovunque. Buon giovedì amici di Twitt… -