Nintendo 3DS e 3DS XL in Giappone non riceveranno più riparazioni a causa della mancanza di componenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nintendo Japan ha annunciato che non riparerà più Nintendo 3DS e 3DS XL dal 31 marzo, perché le parti necessarie si stanno esaurendo. In una dichiarazione sul sito ufficiale, Nintendo ha spiegato: "A causa della difficoltà di reperire le parti necessarie per la riparazione, non saremo più in grado di accettare richieste di riparazione per Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL a partire dal 31 marzo 2021". L'azienda ha detto ai suoi clienti che tutte le unità che arriveranno dopo questa scadenza non verranno riparate e inoltre potrebbe non essere nemmeno in grado di riparare alcune delle unità che arriveranno in tempo. "Si prega di notare che anche prima della data di cui sopra, potremmo non essere in grado di riparare il prodotto se le parti necessarie non ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021)Japan ha annunciato che non riparerà più3DS e 3DS XL dal 31 marzo, perché le parti necessarie si stanno esaurendo. In una dichiarazione sul sito ufficiale,ha spiegato: "Adifficoltà di reperire le parti necessarie per la riparazione, non saremo più in grado di accettare richieste di riparazione per3DS e3DS XL a partire dal 31 marzo 2021". L'azienda ha detto ai suoi clienti che tutte le unità che arriveranno dopo questa scadenza non verranno riparate e inoltre potrebbe non essere nemmeno in grado di riparare alcune delle unità che arriveranno in tempo. "Si prega di notare che anche primadata di cui sopra, potremmo non essere in grado di riparare il prodotto se le parti necessarie non ...

Nintendo Japan ha annunciato che non riparerà più Nintendo 3DS e 3DS XL dal 31 marzo, perché le parti necessarie si stanno esaurendo. In una dichiarazione sul sito ufficiale, Nintendo ha spiegato: "A ..."