Napoli, non bastano Zielinski e Fabian: agli ottavi va il Granada (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Napoli non ce l'ha fatta, vince solo 2 - 1 con il Granada. Non bastano le reti di Zielinski e Fabian Ruiz, la differenza la fa la rete subita da Monotoro. Gattuso eliminato dall'Europa League Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilnon ce l'ha fatta, vince solo 2 - 1 con il. Nonle reti diRuiz, la differenza la fa la rete subita da Monotoro. Gattuso eliminato dall'Europa League

