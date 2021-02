Morgan torna con i Bluvertigo ma fa una rivelazone su Bugo a Sanremo 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Morgan torna davvero con i Bluvertigo e con un nuovo album? E’ stato il cantante a mettere in agitazione i fan che non pensavano potesse più accadere. E invece a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2021 Morgan prima chiede se vogliono un nuovo album di inediti dei Bluvertigo e poi, ottenuti i 3000 commenti richiesti ringrazia e annuncia che tra due mesi manterrà la promessa. Prima però c’è da seguire il festival di Sanremo 2021 e ha qualcosa da dire su Bugo, anzi sulla canzone che presenterà la prossima settimana. Secondo Morgan la canzone di Bugo scelta da Amadeus sarebbe quella che presentò due anni fa a Baglioni, canzone bocciata. Non ci sarebbe niente di strano ma è evidente che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021)davvero con ie con un nuovo album? E’ stato il cantante a mettere in agitazione i fan che non pensavano potesse più accadere. E invece a pochi giorni dall’inizio diprima chiede se vogliono un nuovo album di inediti deie poi, ottenuti i 3000 commenti richiesti ringrazia e annuncia che tra due mesi manterrà la promessa. Prima però c’è da seguire il festival die ha qualcosa da dire su, anzi sulla canzone che presenterà la prossima settimana. Secondola canzone discelta da Amadeus sarebbe quella che presentò due anni fa a Baglioni, canzone bocciata. Non ci sarebbe niente di strano ma è evidente che ...

