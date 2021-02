L’ingegneria per il turismo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Almerico Realfonzo, scomparso il 12 novembre dell’anno scorso, avrebbe compiuto oggi 94 anni. Per ricordarne l’eminente figura di intellettuale e scrittore, e la passione civile, il Denaro pubblica questo articolo che inquadra il fenomeno del turismo sotto il profilo storico ed economico, indagandone al contempo le implicazioni urbanistiche e ingegneristiche. di Almerico Realfonzo L’antica storia del turismo nella Grecia classica comprendeva una serie di luoghi ed eventi particolarmente fascinosi e conferiva all’ospitalità una natura persino sacrale giacché l’ospite estraneo accolto in casa poteva, nel suo mistero, essere un dio e come tale andava ospitato. Erano quelli i tempi dei viaggi al tempio di Asclepio ad Epidauro per impetrare la salute, dei pellegrinaggi all’oracolo di Apollo a Delfi ed a quello di Zeus a Dodona, dei viaggi per assistere ai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Almerico Realfonzo, scomparso il 12 novembre dell’anno scorso, avrebbe compiuto oggi 94 anni. Per ricordarne l’eminente figura di intellettuale e scrittore, e la passione civile, il Denaro pubblica questo articolo che inquadra il fenomeno delsotto il profilo storico ed economico, indagandone al contempo le implicazioni urbanistiche e ingegneristiche. di Almerico Realfonzo L’antica storia delnella Grecia classica comprendeva una serie di luoghi ed eventi particolarmente fascinosi e conferiva all’ospitalità una natura persino sacrale giacché l’ospite estraneo accolto in casa poteva, nel suo mistero, essere un dio e come tale andava ospitato. Erano quelli i tempi dei viaggi al tempio di Asclepio ad Epidauro per impetrare la salute, dei pellegrinaggi all’oracolo di Apollo a Delfi ed a quello di Zeus a Dodona, dei viaggi per assistere ai ...

