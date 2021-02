Incidente Tiger Woods, lo sceriffo di Los Angeles: 'Non era ubriaco' (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Tiger Woods non era ubriaco, è stato semplicemente un Incidente". Ad affermarlo è Alex Villanueva, sceriffo della Contea di Los Angeles. Gli inquirenti non hanno trovato alcuna prova che il campione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) "non era, è stato semplicemente un". Ad affermarlo è Alex Villanueva,della Contea di Los. Gli inquirenti non hanno trovato alcuna prova che il campione ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - FilmNewsItaly : Tiger Woods non verrà indagato dopo l’incidente - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tiger #Woods e l'incidente. Lo sceriffo di Los Angeles: 'Non era ubriaco' -