I rari sprazzi di volontà rendono ancor più evidente la pochezza del Napoli di Gattuso

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildiè riuscito nell’impresa di farsi eliminare dai modesti spagnoli del Granada. E lo ha fatto dopo aver segnato un gol al terzo minuto. E aver quindi avuto a disposizione la miglior prospettiva possibile. Non è servito. E l’impressione è che nulla sarebbe servito a questoche sembra una squadra slegata, che entra in campo senza convinzione, che asi sforza di andare avanti per forza di inerzia. Ma senza uno straccio di organizzazione tattica. È finita con l’inutile vittoria per 2-1. Era tutto concluso al 25esimo del primo tempo quando gli spagnoli hanno pareggiato con un colpo di testa di Montoro che è saltato indisturbato nella improvvisata difesa a tre scelta da. Ilha sì colpito una traversa con Insigne ma la verità è che non ha ...

