Halo | la serie TV passa da Showtime a Paramount+ e arriverà nel 2022

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La lunga strada diverso il piccolo schermo ha preso un'ultima svolta. L'attesadibasata sul famosissimo franchise di videogiochi Xbox migrerà su Paramount + di ViacomCBS. Prodotta dain collaborazione con 343 Industries e Amblin Television, laè in produzione a Budapest e sarà presentata in anteprima su Paramount + nel primo trimestre delha reinventato il modo in cui le persone pensano ai videogiochi ed è diventato un fenomeno di intrattenimento globale, avendo venduto più di 81 milioni di copie in tutto il mondo. Nell'adattamento dellatelevisiva, interpretato da Pablo Schreiber,si svolgerà nell'universo che è nato per la prima volta nel 2001, mettendo in scena un epico ...