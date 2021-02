Godzilla vs Kong: nuove spettacolari scene in due spot inediti del film (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due nuovi spot di Godzilla vs Kong rivelano delle sequenze inedite dell'atteso film in arrivo sugli schermi americani a marzo. Godzilla vs Kong arriverà nei cinema americani e su HBO Max il 31 marzo e due nuovi spot realizzati per il mercato asiatico regalano delle sequenze inedite. I due brevi video mostrano le due creature in azione e affrontarsi, regalando un'altra breve sequenza ambientata in mezzo all'oceano. Lo spettacolare scontro tra le due iconiche creature è particolarmente atteso e la data di uscita del progetto ha subito molti spostamenti. Netflix, nel mese di novembre, aveva persino offerto 200-250 milioni di dollari nella speranza di ottenere i diritti necessari allo streaming di Godzilla vs. Kong, ma WarnerMedia ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due nuovidivsrivelano delle sequenze inedite dell'attesoin arrivo sugli schermi americani a marzo.vsarriverà nei cinema americani e su HBO Max il 31 marzo e due nuovirealizzati per il mercato asiatico regalano delle sequenze inedite. I due brevi video mostrano le due creature in azione e affrontarsi, regalando un'altra breve sequenza ambientata in mezzo all'oceano. Lo spettacolare scontro tra le due iconiche creature è particolarmente atteso e la data di uscita del progetto ha subito molti spostamenti. Netflix, nel mese di novembre, aveva persino offerto 200-250 milioni di dollari nella speranza di ottenere i diritti necessari allo streaming divs., ma WarnerMedia ha ...

