Fuori pericolo Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore trovato in fin di vita l’11 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Migliorano le condizioni di salute dello scrittore, storico ed archeologo Valerio Massimo Manfredi. L’autore 77enne vittima lo scorso 11 febbraio di un’intossicazione da monossido di carbonio nella sua abitazione di via dei Vascellari a Roma ha lasciato l’ospedale di Grosseto ‘Misericordia’ di Grosseto. Lo riferisce l’Adnkronos. I sanitari lo hanno trasferito in una struttura sanitaria vicino alla sua residenza. Il trasferimento è stato deciso, visti i progressi di Manfredi, dalla sua famiglia. Migliorano le condizioni di Massimo Valerio Manfredi Il 16 febbraio l’archeologo-narratore autore di indimenticabili romanzi e biografie incentrate da mondo antico era uscito dal coma farmacologico; e successivamente è rimasto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Migliorano le condizioni di salute dello, storico ed archeologo. L’autore 77enne vittima lo scorso 11di un’intossicazione da monossido di carbonio nella sua abitazione di via dei Vascellari a Roma ha lasciato l’ospedale di Grosseto ‘Misericordia’ di Grosseto. Lo riferisce l’Adnkronos. I sanitari lo hanno trasferito in una struttura sanitaria vicino alla sua residenza. Il trasferimento è stato deciso, visti i progressi di, dalla sua famiglia. Migliorano le condizioni diIl 16l’archeologo-narratore autore di indimenticabili romanzi e biografie incentrate da mondo antico era uscito dal coma farmacologico; e successivamente è rimasto ...

