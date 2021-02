Firenze, la protesta dei ristoratori: cosa chiedono al governo? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Class action dei ristoratori toscani, che hanno risposto alle chiusure imposte dal governo con un'azione legale collettiva. Class action dei ristoratori toscani: ‘Fateci lavorare’ su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Class action deitoscani, che hanno risposto alle chiusure imposte dalcon un'azione legale collettiva. Class action deitoscani: ‘Fateci lavorare’ su Notizie.it.

CgilBologna : RT @CgilFirenze: Domani la protesta di lavoratori e lavoratrici dello #sport col @nidilfirenze davanti allo stadio Franchi di Firenze https… - CgilFirenze : Domani la protesta di lavoratori e lavoratrici dello #sport col @nidilfirenze davanti allo stadio Franchi di Firenze - aanddrreaa : RT @qn_lanazione: Ristoratori della Toscana fanno causa al Governo per i danni del lockdown - nino_pitrone : #RistoratoriDellaToscana fanno causa al #Governo voluto da #Renzi per i danni del lockdown - veratto_A : RT @qn_lanazione: Ristoratori della Toscana fanno causa al Governo per i danni del lockdown -