Figliomeni | dopo scelte senza criterio Giunta Raggi Atac rischia fallimento

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Solamente un mese e mezzo fa,l’allarme lanciato dagli stessi Commissari giudiziali nominati dal Tribunale, avevamo nuovamente acceso le luci dei riflettori sull’e sulla sua disastrata situazione economica. Proprio in questi giorni l’azienda di trasporto ha chiesto al Comune un finanziamento di 40 milioni di euro poiche’, in caso contrario, come avevamo gia’ segnalato, non sarebbe in grado di soddisfare gli adempimenti indicati nel piano concordatario.” “Nel gioco delle pedine, in cui chi era controllore diventa controllato come nel caso del direttore generale Giampaoletti, e’ veramente miserevole dare la colpa al Covid piuttosto che alle proprie incapacita’. È incredibile, fino ad un certo punto, come la realta’ sbugiardi ogni giorno la propaganda grillina che parla di rinascita di Roma.” “Come Fratelli d’Italia abbiamo sempre ...