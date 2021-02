Esame Commercialista 2021: sessioni a giugno e novembre, dettaglio sedi (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Ordinanza Ministeriale n.63 del 21-01-2021, firmata dal Ministro uscente Gaetano Manfredi, ha stabilito le date della prima e della seconda sessione dell’Esame Commercialista, dell’Esame esperto contabile e dell’Esame revisore contabile in riferimento al 2021. Le modalità di svolgimento delle prove verranno indicate con un successivo provvedimento. Ciascun candidato può scegliere una sola sede tra quelle elencate nella tabella allegata all’ordinanza. La prima sessione di esami è fissata al 16 giugno, con scadenza delle domande il 25 maggio. La seconda invece al 17 novembre con termine per fare domanda al 19 ottobre. Vediamo assieme tutte le informazioni sull’Esame di abilitazione 2021. Esame di Stato ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Ordinanza Ministeriale n.63 del 21-01-, firmata dal Ministro uscente Gaetano Manfredi, ha stabilito le date della prima e della seconda sessione dell’, dell’esperto contabile e dell’revisore contabile in riferimento al. Le modalità di svolgimento delle prove verranno indicate con un successivo provvedimento. Ciascun candidato può scegliere una sola sede tra quelle elencate nella tabella allegata all’ordinanza. La prima sessione di esami è fissata al 16, con scadenza delle domande il 25 maggio. La seconda invece al 17con termine per fare domanda al 19 ottobre. Vediamo assieme tutte le informazioni sull’di abilitazionedi Stato ...

Fabrizio_Elia : RT @checovenier: E la preclara Castelli, commercialista abusiva che non è mai riuscita a superare l’esame di Stato, all’economia. Una garan… - kalle2303 : RT @checovenier: E la preclara Castelli, commercialista abusiva che non è mai riuscita a superare l’esame di Stato, all’economia. Una garan… - marco_maroni : RT @checovenier: E la preclara Castelli, commercialista abusiva che non è mai riuscita a superare l’esame di Stato, all’economia. Una garan… - AttilaAzureRive : RT @checovenier: E la preclara Castelli, commercialista abusiva che non è mai riuscita a superare l’esame di Stato, all’economia. Una garan… - Franckie661 : RT @checovenier: E la preclara Castelli, commercialista abusiva che non è mai riuscita a superare l’esame di Stato, all’economia. Una garan… -