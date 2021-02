Covid, Regioni apprezzano “metodo” Draghi: da governo prime risposte (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Prosegue l`interlocuzione con il governo. A fronte del documento presentato dalle Regioni la scorsa settimana, stamattina sono arrivate alcune prime risposte positive, ma su altri temi occorrono ulteriori riscontri. In particolare, occorre una decisa accelerazione sul piano vaccini, una revisione dei criteri per l`assegnazione delle fasce e una valutazione preventiva sull`impatto delle varianti". Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al termine del confronto odierno con i ministri Maria Stella Gelmini, Affari regionali e le autonomie, e Roberto Speranza, Salute."Registro alcuni primi passi avanti. C`è la disponibilità a far lavorare il gruppo tecnico per la revisione dei criteri e dei parametri che sono alla base della definizione della colorazione delle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Prosegue l`interlocuzione con il. A fronte del documento presentato dallela scorsa settimana, stamattina sono arrivate alcunepositive, ma su altri temi occorrono ulteriori riscontri. In particolare, occorre una decisa accelerazione sul piano vaccini, una revisione dei criteri per l`assegnazione delle fasce e una valutazione preventiva sull`impatto delle varianti". Lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, al termine del confronto odierno con i ministri Maria Stella Gelmini, Affari regionali e le autonomie, e Roberto Speranza, Salute."Registro alcuni primi passi avanti. C`è la disponibilità a far lavorare il gruppo tecnico per la revisione dei criteri e dei parametri che sono alla base della definizione della colorazione delle ...

