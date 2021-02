Covid, chiusure: scontro Lega-Pd. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti: “Non cavalcare i problemi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prudenza, tempestività e unità nella comunicazione istituzionale: dovrebbe essere questa la linea dettata dal nuovo governo Draghi per combattere la pandemia, cambiare rotta rispetto al precedente esecutivo e dare maggiori sicurezze ai cittadini in questa estenuante sfida. Come prevedibile, però, i consigli sono ampiamente disattesi. L’unità nazionale, invocata da più parti, regge nei tavoli di confronto, ma viene puntualmente elusa alla sola vista dei cronisti parlamentari. Oggi è toccato a Matteo Salvini. “Mi rifiuto di pensare – ha detto il leader della Lega all’ingresso del Senato – ad altre settimane e di mesi di chiusura e paura”. “Se ci sono situazioni locali a rischio – ha proseguito – si intervenga a livello locale”. Parola d’ordine “buonsenso”: “Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso nei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prudenza, tempestività e unità nella comunicazione istituzionale: dovrebbe essere questa la linea dettata dal nuovo governo Draghi per combattere la pandemia, cambiare rotta rispetto al precedente esecutivo e dare maggiori sicurezze ai cittadini in questa estenuante sfida. Come prevedibile, però, i consigli sono ampiamente disattesi. L’unità nazionale, invocata da più parti, regge nei tavoli di confronto, ma viene puntualmente elusa alla sola vista dei cronisti parlamentari. Oggi è toccato a Matteo. “Mi rifiuto di pensare – ha detto il leader dellaall’ingresso del Senato – ad altre settimane e di mesi di chiusura e paura”. “Se ci sono situazioni locali a rischio – ha proseguito – si intervenga a livello locale”. Parola d’ordine “buonsenso”: “Parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso nei ...

