Così l'Italia può bypassare l'Ue e ottenere più vaccini (Di giovedì 25 febbraio 2021) l'Italia ha fin qui somministrato quasi 4milioni di dosi del vaccino anti Covid, per la precisione 3.702.079. Quando leggerete queste righe, il valore sarà senza ombra di dubbio aumentato, anche se non di molto. Già, perché la campagna di vaccinazione di massa italiana procede a rilento, proprio come quella della maggior parte dei Paesi membri InsideOver.

