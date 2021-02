Coronavirus, effetto varianti: «20% di casi in più in 41 province». Vaccini a rilento: «3 su 100 gli over 80 immunizzati» – Il report di Gimbe (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Inversione di tendenza con incremento di almeno il 10% di casi su tutto il territorio nazionale». Il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe riporta dati poco incoraggianti sull’andamento dell’epidemia attribuendo le cifre registrate alla «rapida diffusione di varianti di Covid-19 più contagiose». Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi casi, il Paese comincia infatti a registrare una curva in salita, con 41 province che raggiungono il 20% di incremento. «Contagi in aumento, si accendono spie rosse in almeno 10 Regioni» Nella settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2021 i nuovi positivi sono arrivati a quota 92.571, vale a dire un +9,8% rispetto ai sette giorni precedenti. «L’incremento di nuovi casi è l’indicatore più sensibile per identificare le ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Inversione di tendenza con incremento di almeno il 10% disu tutto il territorio nazionale». Il monitoraggio settimanale della fondazioneriporta dati poco incoraggianti sull’andamento dell’epidemia attribuendo le cifre registrate alla «rapida diffusione didi Covid-19 più contagiose». Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi, il Paese comincia infatti a registrare una curva in salita, con 41che raggiungono il 20% di incremento. «Contagi in aumento, si accendono spie rosse in almeno 10 Regioni» Nella settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2021 i nuovi positivi sono arrivati a quota 92.571, vale a dire un +9,8% rispetto ai sette giorni precedenti. «L’incremento di nuoviè l’indicatore più sensibile per identificare le ...

PaoloSanvido : RT @HerberMax: Effetto vaccino. Nelle case per anziani #USA i casi sono diminuiti fino all’80% e le morti più del 65% #coronavirus #COVID1… - HerberMax : Effetto vaccino. Nelle case per anziani #USA i casi sono diminuiti fino all’80% e le morti più del 65%… - armando_savini : @a_meluzzi Effetto Draghi e cambia il vento. Che strano questo coronavirus ... Infatti hanno sacrificato in tv una veterinaria ... - Codacons : #Consumi che, purtroppo, continuano a rimanere fermi anche nel 2021 per effetto delle misure anti-contagio adottate… - infoitinterno : Coronavirus, l'allarme di Luca Zaia: 'In Veneto salgono i ricoveri, il dato preoccupa'. Effetto-varianti? -