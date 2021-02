Contagi, a Milano indice Rt salito a 1,16 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - "L'indice Rt salito a 1,16, oltre la soglia critica 1, e l'aumento sensibile dei Contagi nelle scuole". C'è grande preoccupazione per l'aumento dei Contagi a Milano. Lo ha ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 febbraio 2021 - "L'Rta 1,16, oltre la soglia critica 1, e l'aumento sensibile deinelle scuole". C'è grande preoccupazione per l'aumento dei. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Milano Contagi, a Milano indice Rt salito a 1,16 Milano, 25 febbraio 2021 - "L'indice Rt salito a 1,16, oltre la soglia critica 1, e l'aumento sensibile dei contagi nelle scuole". C'è grande preoccupazione per l'aumento dei contagi a Milano. Lo ha detto ai microfoni di Sky il direttore generale di Ats Milano, Walter Bergamaschi che non ha utilizzato toni tranquillizzanti sulla situazione della pandemia nel capoluogo ...

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 25 febbraio/ Vaccini, ok a sanità privata? ...rinnoverà così il classico appuntamento attraverso il quale scopriremo il nuovo numero dei contagi, ... con 901 nuovi infettati, seguita da quelle di Milano (773) e Monza e Brianza (274). BOLLETTINO ...

Contagi, a Milano indice Rt salito a 1,16 Il Giorno Contagi in salita, Saia mette Agnone in lockdown Non è più letale, ma ha il 40 per cento in più di capacità di diffondersi. Anche tra i bambini. I dati stanno danno ragione al professor Massimo Galli, ...

Galli difende Emiliano: «Il Tar non può sostituire chi governa» Il direttore di Malattie infettive del Sacco di Milano «Situazione nelle scuole pericolosa, a volte i giudici sono di troppo». Delega alle famiglie? «Emiliano non aveva scelta» ...

