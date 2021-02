Cinque casi di Covid all' Inter | positivi anche Marotta | Antonello e Ausilio

Notiziedi_it : Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Antonello e Ausilio - infoitsport : Inter, cinque casi di positività tra dirigenza e staff tecnico Inter - MilanoInForma : Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Antonello e Ausilio - LPincia : RT @pianetagenoa: Inter, cinque casi di positività tra dirigenza e staff tecnico - - infoitsport : Inter, cinque casi di Covid: positivi Marotta, Antonello e Ausilio -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque casi

Altri test in arrivo Non appena ricevuta la notizia dei, la società ha provveduto a mettere ...Nelle prossime ore saranno effettuati altri test per capire se il contagio si sarà limitato a...ALL'INTERNO C'è poi il focolaio goriziano, che al momento contienedi variante inglese e che ha causato la chiusura di una scuola a Gradisca d'Isonzo. 'Occorre mantenere alta l'attenzione ...Potrebbe indicare un pianeta nettuniano nella zona abitabile di Alpha Centauri A il segnale rilevato dal Very Large Telescope dell'ESO con un sofisticato strumento costruito unicamente per questa rice ...Anche gli Amministratori Delegati Marotta e Antonello tra i casi di positività registrati nel mondo Inter Cinque persone facenti parte dello staff tecnico e della dirigenza dell’Inter sono risultate p ...