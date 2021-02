Cento delfini trovati morti in spiaggia | cosa è successo?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un centinaio disono statiinin Mozambico, sull’isola di Bazaruto. Questa volta con la morte dei mammiferi potrebbe non c’entrare la mano dell’uomo. Si tratta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

CorriereQ : Mozambico: trovati cento delfini morti al largo della costa - Notiziedi_it : Il mistero dei cento delfini trovati morti su una spiaggia - sardanews : Mozambico: trovati cento delfini morti al largo della costa - Today_it : Il mistero dei cento delfini trovati morti su una spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Cento delfini

Agenzia ANSA

I corpi di circaormai senza vita sono stati trovati al largo della costa del Mozambico, dopo altre ottantasei carcasse trovate ieri sull'isola di Bazaruto, a nord della capitale Maputo, a seguito di un ...... molto pochi rispetto a noi, che ne abbiamo quasimiliardi. Eppure le api, opportunamente ... Sfatando anche molti miti: i, sempre definiti intelligentissimi perché hanno un grande cervello,...Un centinaio di delfini sono stati trovati morti in spiaggia in Mozambico. Questa volta con la morte dei mammiferi potrebbe non c'entrare la mano dell'uomo.(ANSA) – REYKJAVIK, 24 FEB – Una serie di forti terremoti hanno scosso l’Islanda sudoccidentale, inclusa la capitale Reykjavik, innescando un aumento dell’ attività vulcanica ma senza causare gravi da ...