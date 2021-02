Cagliari, squadra in ritiro su decisione di Semplici: i dettagli (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leonardo Semplici ha deciso di portare la squadra in ritiro dopo l’allenamento di domani: troppo delicata la sfida al Crotone Leonardo Semplici ha deciso di portare il Cagliari in ritiro dopo l’allenamento di domani. Il tecnico – che domenica pomeriggio allo Scida debutterà sulla panchina rossoblù – ha scelto di percorrere questa strada in vista dello spareggio salvezza contro il Crotone. Domani sera, quindi, giocatori convocati ad Asseminello per preparare la sfida contro il Crotone. CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leonardoha deciso di portare laindopo l’allenamento di domani: troppo delicata la sfida al Crotone Leonardoha deciso di portare ilindopo l’allenamento di domani. Il tecnico – che domenica pomeriggio allo Scida debutterà sulla panchina rossoblù – ha scelto di percorrere questa strada in vista dello spareggio salvezza contro il Crotone. Domani sera, quindi, giocatori convocati ad Asseminello per preparare la sfida contro il Crotone. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

