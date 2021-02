Britney Spears si scatena in un video: “Guardate come sono dimagrita” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due saltelli da ferma, una piroetta, una corsetta avanti e indietro, un accenno di complicatissimo plié. Britney Spears aggiorna il suo profilo Instagram come fa spesso da qualche settimana con un video di un paio di minuti dove, canottierina succinta bianca e short risicatissimi rosa, mostra brevi balletti dal salotto di casa. A questo giro è il turno di Otis Redding. Britney si scatena sulle note di Sitting on the dock of the bay, poi gioca sia sulle note che sul testo (ne ripete muta alcuni versi) di Trump, un pezzone favoloso di Otis in duo con Carla Thomas e la chitarra di Steve Cropper che dialoga direttamente con i cantanti. Britney si diverte un mondo, suda, sorride, pur con sempre questo trucco profondo sotto gli occhi a celare un po’ di appesantimento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due saltelli da ferma, una piroetta, una corsetta avanti e indietro, un accenno di complicatissimo plié.aggiorna il suo profilo Instagramfa spesso da qualche settimana con undi un paio di minuti dove, canottierina succinta bianca e short risicatissimi rosa, mostra brevi balletti dal salotto di casa. A questo giro è il turno di Otis Redding.sisulle note di Sitting on the dock of the bay, poi gioca sia sulle note che sul testo (ne ripete muta alcuni versi) di Trump, un pezzone favoloso di Otis in duo con Carla Thomas e la chitarra di Steve Cropper che dialoga direttamente con i cantanti.si diverte un mondo, suda, sorride, pur con sempre questo trucco profondo sotto gli occhi a celare un po’ di appesantimento del ...

