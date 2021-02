Al via intesa per servizio tutela salute dei minori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Roma Capitale e l’Istituto di Medicina Solidale hanno firmato un protocollo d’intesa per sostenere il nuovo servizio gratuito per la tutela della salute e il sostegno riabilitativo dei bambini e dei giovani minorenni sotto al colonnato di San Pietro. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. Il servizio, sviluppato in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica e l’associazione Dorean Dote, e’ ospitato presso l’ambulatorio “Madre della Misericordia”, sotto al colonnato di San Pietro, attivo il giovedi’ dalle ore 14 alle ore 17, ed e’ possibile contattarlo al numero fisso 06.58365084. L’obiettivo e’ potenziare il sostegno alle persone di minore eta’ che sono in situazioni di disagio sociale o vulnerabilita’, prevedendo azioni mirate alla salvaguardia dello sviluppo psico-evolutivo di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Roma Capitale e l’Istituto di Medicina Solidale hanno firmato un protocollo d’per sostenere il nuovogratuito per ladellae il sostegno riabilitativo dei bambini e dei giovani minorenni sotto al colonnato di San Pietro. E’ quanto si legge in una nota del comune di Roma. Il, sviluppato in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica e l’associazione Dorean Dote, e’ ospitato presso l’ambulatorio “Madre della Misericordia”, sotto al colonnato di San Pietro, attivo il giovedi’ dalle ore 14 alle ore 17, ed e’ possibile contattarlo al numero fisso 06.58365084. L’obiettivo e’ potenziare il sostegno alle persone di minore eta’ che sono in situazioni di disagio sociale o vulnerabilita’, prevedendo azioni mirate alla salvaguardia dello sviluppo psico-evolutivo di ...

