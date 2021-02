Vaccini, Moderna alza la produzione: “Fino a 1 miliardo di dosi nel 2021”. Al via studio clinico di un siero contro la variante sudafricana (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche se i problemi nella fornitura delle dosi destinate all’Europa, Italia compresa, non sono ancora stati risolti, Moderna ha annunciato nuovi investimenti di capitale per aumentare la capacità produttiva globale del vaccino anti Covid-19. L’azienda prevede di produrre 700 milioni di dosi entro il 2021, ma punta a superare il miliardo, mentre l’anno prossimo stima di arrivare a 1,4 miliardi di dosi. Le risorse “consentiranno una produzione aggiuntiva dell’attuale vaccino Covid-19 e garantiranno flessibilità per affrontare la produzione di potenziali richiami del vaccino contro le varianti”, ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. Che allo stesso tempo ha annunciato un’altra novità: le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche se i problemi nella fornitura delledestinate all’Europa, Italia compresa, non sono ancora stati risolti,ha annunciato nuovi investimenti di capitale per aumentare la capacità produttiva globale del vaccino anti Covid-19. L’azienda prevede di produrre 700 milioni dientro il, ma punta a superare il, mentre l’anno prossimo stima di arrivare a 1,4 miliardi di. Le risorse “consentiranno unaaggiuntiva dell’attuale vaccino Covid-19 e garantiranno flessibilità per affrontare ladi potenziali richiami del vaccinole varianti”, ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di. Che allo stesso tempo ha annunciato un’altra novità: le prime ...

