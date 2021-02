Va in giro con la Ferrari ma si dimentica di fare la revisione: multato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In giro con una fiammante Ferrari ma senza l’obbligatoria revisione. Così una persona è stata multata ieri ai Castelli dalla Polizia Locale di Albano e Castel Gandolfo nella giornata di ieri. L’episodio è stato riportato dai caschi bianchi all’interno della propria pagina Facebook istituzionale. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incon una fiammantema senza l’obbligatoria. Così una persona è stata multata ieri ai Castelli dalla Polizia Locale di Albano e Castel Gandolfo nella giornata di ieri. L’episodio è stato riportato dai caschi bianchi all’interno della propria pagina Facebook istituzionale. 1 di 2 ...

Gazzetta_it : Ecco il #Giro d’Italia 2021: da Torino a Milano (con sterrato), Cortina olimpica e Zoncolan - borghi_claudio : @bonnie379 Bisognerà fare un giro da tutti con la sveglia in mano - shantykharma : @pepebigne Altro tempo Altro spazio Altro giro di giostra ... Ho mollato il mazzo con fatt. elett. &Co. Capisco le… - MRGUMEDE52 : RT @ilfoglio_it: Oggi viene presentato il nuovo percorso del Giro d'Italia che partirà da Torino l'8 maggio e che vedrà parecchio Piemonte… - Annalisa2310 : RT @feislevitatiing: VOGLIAMO RICORDARE QUANDO DAYANE PRESE IN GIRO E OFFESE ROSALINDA DANDOLE DELLA GRASSA?? CON TANTO DI SCENETTA PATETIC… -