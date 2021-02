Ue: Draghi alla Camera il 24 marzo in vista del Consiglio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi sarà alla Camera il prossimo 24 marzo alle 15,30 in vista del Consiglio Ue del 25 e 26 marzo. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - Il premier Mariosaràil prossimo 24alle 15,30 indelUe del 25 e 26. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

