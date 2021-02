Tim punta a coprire tutta l’Italia in 5G entro il 2025 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Dai servizi Ict per le aziende alla piattaforma tv, fino alla chiusura del digital divide nel Paese: sono solo alcuni punti presenti nel piano strategico di Tim per il 2021-2023, denominato “Beyond connectivity”, approvato dal consiglio di amministrazione. Oltre a prevedere il miglioramento del business tradizionale, la compagnia punta alla crescita dei servizi al di là della connettività, come lascia intuire il nome del documento, basandosi in buona parte su iniziative già sviluppate negli ultimi due anni: Noovle, Timvision e FiberCop in fase di avvio. In ambito business, Tim punta a consolidarsi come fornitore di soluzioni integrate Ict, soprattutto nel mercato dei cloud e data center per pmi e grandi aziende, sfruttando sia l’apporto del partner Google Cloud sia quello del nuovo polo ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Dai servizi Ict per le aziende alla piattaforma tv, fino alla chiusura del digital divide nel Paese: sono solo alcuni punti presenti nel piano strategico di Tim per il 2021-2023, denominato “Beyond connectivity”, approvato dal consiglio di amministrazione. Oltre a prevedere il miglioramento del business tradizionale, la compagniaalla crescita dei servizi al di là della connettività, come lascia intuire il nome del documento, basandosi in buona parte su iniziative già sviluppate negli ultimi due anni: Noovle, Timvision e FiberCop in fase di avvio. In ambito business, Tima consolidarsi come fornitore di soluzioni integrate Ict, soprattutto nel mercato dei cloud e data center per pmi e grandi aziende, sfruttando sia l’apporto del partner Google Cloud sia quello del nuovo polo ...

