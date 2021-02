Tiger Woods «lucido e cosciente» dopo l’operazione. La polizia: «È fortunato a essere vivo» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiger Woods è «cosciente e lucido» a seguito dell’intervento chirurgico alla gamba destra e alla caviglia, resosi necessario dopo l’incidente in auto in cui è rimasto coinvolto vicino a Los Angeles, in California. A riferire le condizioni post-operatorie è stato lo staff della leggenda del golf, con una nota pubblicata oggi, 24 febbraio, su Twitter. February 24, 2021 «Woods ha riportato significative lesioni ortopediche alla gamba destra che sono state operate d’urgenza dal team specializzato in traumatologia ortopedica all’Harbor-UCLA Medical center», si legge nella nota ufficiale. «Le lesioni hanno interessato sia la parte superiore sia quella inferiore della tibia e del persone, e sono state stabilizzate con una placca di fissaggio per il trattamento delle fratture. Le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è «» a seguito dell’intervento chirurgico alla gamba destra e alla caviglia, resosi necessariol’incidente in auto in cui è rimasto coinvolto vicino a Los Angeles, in California. A riferire le condizioni post-operatorie è stato lo staff della leggenda del golf, con una nota pubblicata oggi, 24 febbraio, su Twitter. February 24, 2021 «ha riportato significative lesioni ortopediche alla gamba destra che sono state operate d’urgenza dal team specializzato in traumatologia ortopedica all’Harbor-UCLA Medical center», si legge nella nota ufficiale. «Le lesioni hanno interessato sia la parte superiore sia quella inferiore della tibia e del persone, e sono state stabilizzate con una placca di fissaggio per il trattamento delle fratture. Le ...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - SkyTG24 : Tiger Woods, incidente in auto vicino a Los Angeles: molteplici fratture alle gambe - LiaCapizzi : Tiger Woods è 'cosciente e reattivo' dopo lungo intervento chirurgico all'Harbour UCLA Medical di Los Angeles. Ha… - Robbetta : RT @Adnkronos: #TigerWoods operato dopo l'incidente: come sta -