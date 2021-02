Scappa alla vista dei carabinieri e perde la vasca da bagno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando ha intravisto i carabinieri ha fatto una manovra azzardata e ha perso parte del carico – ovvero del materiale ferroso – che trasportava con la sua vettura munita di un carrello: una vasca da bagno. Il fatto è accaduto in via San Nullo, a Varcaturo, alla periferia di Giugliano. alla guida dell’auto c’era un 70enne, residente a Calvizzano. Auto e carrello sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando ha intravisto iha fatto una manovra azzardata e ha perso parte del carico – ovvero del materiale ferroso – che trasportava con la sua vettura munita di un carrello: unada. Il fatto è accaduto in via San Nullo, a Varcaturo,periferia di Giugliano.guida dell’auto c’era un 70enne, residente a Calvizzano. Auto e carrello sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

