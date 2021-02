Sarri alla Fiorentina, il commento di Commisso: «Una patacca totale» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato la notizia di un contatto fra la dirigenza viola e Maurizio Sarri Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha anche commentato la notizia, poi smentita sia dalla società che dall’agente, di un contatto con Maurizio Sarri. Sarri – «Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una patacca totale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente dellaRoccoha commentato la notizia di un contatto fra la dirigenza viola e MaurizioIl presidente dellaRoccoha rilasciato un’intervista a La Nazione in cui ha anche commentato la notizia, poi smentita sia dsocietà che dall’agente, di un contatto con Maurizio– «Sono saltato sulla sedia. Ma non per la gioia, per la furia di una notizia falsa, una». Leggi su Calcionews24.com

