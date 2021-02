nuovasocieta : Rivoli, riapre la Casa del Conte verde con la mostra “Artefisica” - laura_adduce : #RIVOLI, RIAPRE IL #MUSEO CIVICO CON LA #MOSTRA DI CLAUDIO GIACONE - FabioTanzilli : RIVOLI, RIAPRE IL MUSEO CIVICO CON LA MOSTRA DI CLAUDIO GIACONE - Valsusaoggi : RIVOLI, RIAPRE IL MUSEO CIVICO CON LA MOSTRA DI CLAUDIO GIACONE -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoli riapre

24ovest.it

Con la riapertura, il Castello diosserverà i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 11 alle 20. Il Dipartimento Educazione proporrà visite guidate gratuite per il pubblico condotte dalle ...Oggii battenti l'Accademia Albertina, dove nel pomeriggio si possono visitare i nuovi spazi ... Per celebrare la riapertura, giovedì il Castello dipropone visite immersive nello 'Slow ...I Musei mettono le sale a disposizione per la vaccinazione contro il coronavirus. Il progetto pilota "L'arte Cura" del Piemonte ...“Uno sconforto incredibile” racconta al telefono Antonio Corti, direttore del rifugio Ratti Cassin, sui Piani di Bobbio della Valvassina, in provincia di Lecco, commentando lo stop alla riapertura de ...