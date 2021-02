Ristoranti aperti a pranzo, ma non a cena. Perché? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci sono delle ragioni effettive sul fatto che i Ristoranti riaprano a pranzo, ma non a cena. Quali sarebbero? Il Dpcm scadrà ufficialmente il 5 marzo, ma ancora prosegue il dibattito per l’apertura serale dei Ristoranti. Lo stesso Matteo Salvini si è unito alla protesta: “Se posso andare a pranzo in sicurezza al ristorante, Perché non posso fare lo stesso la sera?” I contagi sono sempre più alti e si ha paura anche per le successive variabili che si sono sviluppate sul territorio, a partire da quella inglese, scozzese, brasiliana e sudafricana. Ma per quale motivo i Ristoranti possono aprire a pranzo e non a cena? LEGGI ANCHE >>> Ristoranti aperti a cena in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci sono delle ragioni effettive sul fatto che iriaprano a, ma non a. Quali sarebbero? Il Dpcm scadrà ufficialmente il 5 marzo, ma ancora prosegue il dibattito per l’apertura serale dei. Lo stesso Matteo Salvini si è unito alla protesta: “Se posso andare ain sicurezza al ristorante,non posso fare lo stesso la sera?” I contagi sono sempre più alti e si ha paura anche per le successive variabili che si sono sviluppate sul territorio, a partire da quella inglese, scozzese, brasiliana e sudafricana. Ma per quale motivo ipossono aprire ae non a? LEGGI ANCHE >>>in ...

GiovanniToti : Una delle proposte che ho fatto al Governo è far scegliere ai ristoranti se stare aperti a pranzo o a cena. @1giornodapecora (ST) - LegaSalvini : RISTORANTI APERTI DI SERA: RICHIESTA SINDACI. #SALVINI: SONO D'ACCORDO - AnnalisaChirico : 'Lo dico da settimane: riapriamo i ristoranti la sera. Il virus non è un vampiro che si sveglia di notte. Non c'è m… - monikindaaaa : RT @francescatotolo: #Viminale: 1 #migrante su 5 arriva in Italia positivo al #COVID19, il 20%. Dall'inizio del 2021, su 4.157 immigrati,… - SandraE82526551 : RT @francescatotolo: #Viminale: 1 #migrante su 5 arriva in Italia positivo al #COVID19, il 20%. Dall'inizio del 2021, su 4.157 immigrati,… -