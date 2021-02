Powell, Fed impegnata a raggiungere target inflazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La banca centrale è impegnata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione ed è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo. Così il presidente della Fed Jerome Powell nella seconda giornata di audizione in Congresso che ritiene potrebbe volerci più di tre anni per centrare l’obiettivo sui prezzi. Il governatore ribadisce, poi, la volontà della banca centrale di sostenere la crescita economica. L’economia americana ha ancora una strada lunga davanti per raggiungere la massima occupazione e il target di inflazione della Fed – afferma Powell – e, sul fronte del mercato del lavoro, sottolinea che gli Stati Uniti sono indietro sul fronte della partecipazione femminile alla forza lavoro. Quanto al dollaro, il numero uno della Fed ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – La banca centrale èil suo obiettivo died è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo. Così il presidente della Fed Jeromenella seconda giornata di audizione in Congresso che ritiene potrebbe volerci più di tre anni per centrare l’obiettivo sui prezzi. Il governatore ribadisce, poi, la volontà della banca centrale di sostenere la crescita economica. L’economia americana ha ancora una strada lunga davanti perla massima occupazione e ildidella Fed – afferma– e, sul fronte del mercato del lavoro, sottolinea che gli Stati Uniti sono indietro sul fronte della partecipazione femminile alla forza lavoro. Quanto al dollaro, il numero uno della Fed ha ...

