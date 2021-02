“Paolo Bonolis sostituirà la D’Urso” | rivoluzione Mediaset

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nei prossimi mesi ci saranno tante novità su canale 5. Gli alti vertici dellahanno in mente di proporre al pubblico italiano programmi televisivi imperdibili, come Avanti un altro che potrebbe sostituire un altro. Ecco maggiori dettagli. Luca e– Solonotizie24Il ritorno diIl programma domenicale Live – Non è lanon sta raggiungendo lo share tanto desiderato. Pe risolvere il problema i produttori hanno puntato sull’argomento politico da trattare nella prima parte della diretta. In un secondo momento viene sempre affrontato quello inerente al gossip (soprattutto il Grande Fratello Vip) con ospiti d’eccezione e le cosiddette sfere. Purtroppo non si va oltre il 12% di share, ragion per cui gli alti vertici dellastanno pensando di anticipare ...