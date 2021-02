"Non ci sono le condizioni per allentare le misure", dice Speranza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci sono, non cambieranno l'esito della partita: il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza,durante la comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus. "Non sottovalutare le difficoltà e i rischi - ha spiegato - è indispensabile per tentare di evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio, che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci, non cambieranno l'esito della partita: il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non cioggi leepidemiologiche per abbassare ledi contrasto alla pandemia". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto,durante la comunicazione al Senato sulle nuoveper il contrasto della pandemia da coronavirus. "Non sottovalutare le difficoltà e i rischi - ha spiegato - è indispensabile per tentare di evitare una nuova diffusione incontrollata del contagio, che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra ...

borghi_claudio : @AleGrowth @lucabattanta 'Eh ma ne hanno di più della danimarcahhh' Allora fai notare che l'Italia con le restrizi… - NicolaPorro : Ieri sera, a #QuartaRepubblica, #MarioBenotti ha smentito la versione di #Arcuri che dice di non conoscerlo, mostra… - matteosalvinimi : Spero che adesso nessuno se la prenda coi Poliziotti, che sono stati costretti a intervenire. Una preghiera per il… - ManuelTucci2 : @lasorelladiKarl 2/Vogliamo forse credere che tali aziende abbiano firmato dei contratti dove si obbligavano a dist… - ilbassottoSC : @CouchPotato7 Mi sono accorta solo ora che parlavi di PaulyD non di the Situation ?????? scusa -