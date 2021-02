Noemi a Sanremo 2021 canta Glicine: testo e significato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Noemi torna sul palco e a Sanremo 2021 presenta il brano Glicine e una nuova se stessa. Veronica Scopelliti ha cambiato pelle, ha una nuova immagine, ma non cambia la sua voce graffiante. Il testo di Glicine di Noemi per Sanremo 2021 dà vita a una ballata. Il significato del testo della canzone sanremese lo ritroviamo tra i ricordi, nella malinconia, nell’abbraccio di un passato che fa ancora male, nella forza di una donna. Le parole che restano dentro già dalla prima lettura, prima ancora dell’ascolto della canzone, sono “Dentro ti amo e fuori tremo come Glicine di notte”. Ed ecco la scelta del titolo, il Glicine che trema di sera, quando lui che non c’è più invade la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021)torna sul palco e apresenta il branoe una nuova se stessa. Veronica Scopelliti ha cambiato pelle, ha una nuova immagine, ma non cambia la sua voce graffiante. Ildidiperdà vita a una ballata. Ildeldella canzone sanremese lo ritroviamo tra i ricordi, nella malinconia, nell’abbraccio di un passato che fa ancora male, nella forza di una donna. Le parole che restano dentro già dalla prima lettura, prima ancora dell’ascolto della canzone, sono “Dentro ti amo e fuori tremo comedi notte”. Ed ecco la scelta del titolo, ilche trema di sera, quando lui che non c’è più invade la ...

