Lutto nel giornalismo: è morta Fiammetta La Guidara, cronista del Motomondiale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lutto nel giornalismo: è morta in queste ore all’età di 50 anni Fiammetta La Guidara, cronista del Motomondiale. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Si è spenta all’età di 50 anni Fiammetta La Guidara, famosa cronista del Motomondiale e inviata di ‘Motosprint’ e ‘Autosprint’. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ si sarebbe spenta nella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)nel: èin queste ore all’età di 50 anniLadelnel mondo delsportivo. Si è spenta all’età di 50 anniLa, famosadele inviata di ‘Motosprint’ e ‘Autosprint’. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ si sarebbe spenta nella L'articolo proviene da Inews.it.

Montecitorio : Bandiere a mezz'asta a Montecitorio e in tutta Italia in segno di lutto per le vittime dell'attentato in #Congo, ne… - Eurosport_IT : Non è possibile. Ancora una vittima della strada, aveva solo 17 anni ???? - carlaruocco1 : Durante un attacco a convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carab… - Lukinoo1518 : RT @Daniduedidue: @GrandeFratello Ma le scuse di Dayane quando arriveranno? A lei si perdonano tutte le intemperanze, le parole pesanti e g… - laura_lauril : @GrandeFratello Dayane ha spr fatto il suo interesse, è 1 grande attrice e pochi l’hanno scoperto. Posso capire che… -