L’Isola dei Famosi, svelato il nome dell’inviato: è appena arrivata la conferma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A distanza di qualche settimana dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, è stato appena confermato il nome dell’inviato. Manca sempre meno alla partenza di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due anni dall’ultima conduzione affidata ad Alessia Marcuzzi, a prendere le redini in mano dell’adventure reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A distanza di qualche settimana dall’inizio della nuova edizione dedei, è statoto il. Manca sempre meno alla partenza di questa nuova edizione dedei. A distanza di poco meno di due anni dall’ultima conduzione affidata ad Alessia Marcuzzi, a prendere le redini in mano dell’adventure reality L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TV_Italiana : L'#Isola dei Famosi 2021 ha un nuovo inviato ufficiale: è Massimiliano #Rosolino. ???? - mvllarkv : io che guarderò l’isola dei famosi solo per simone :D - PublicE65379691 : @Valeria83788273 Ma l'isola dei famosi ha il live 24 ? - sgretolatore : Io e te siamo come l'isola di Sakhalin: un'unica cosa che dev'essere riunita sotto il potere dei Soviet.?????? - guccixfeels : Se avete intenzione di rendere tossica anche l’isola dei famosi come avete fatto con questo gfvip, guardate altro.??? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera