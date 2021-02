Le Storie vere di Sanpa, Andrea di Modena: quando entrai a San Patrignano mio padre morì e il mio secondo padre diventò Vincenzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ciao Andrea, di dove sei?Sono di Modena e oggi ho 55 anni.quando sei stato a San Patrignano?Ci sono stato due volte, una volta avevo 23 anni, era appena nata la mia prima figlia. Si parla del ’90/’91, sono rimasto per 2 anni circa, perché dopo mia moglie è scappata anche lei da San Patrignano, io sono rimasto per un altro periodo, poi sono tornato a casa anche io, non sopportavo che lei fosse sola a casa con la bambina e io là. Mia moglie non si trovava bene a San Patrignano, abbiamo fatto due strade differenti, si è trovata bene in un altro centro. Io invece a San Patrignano, la seconda volta, ci sono rimasto 6 anni.Com’è stato il tuo percorso con la droga?Come il 90% delle persone inizi con le canne, poi eroina, altre droghe no. Ecstasy mai usato. Sono entrato a San ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ciao, di dove sei?Sono die oggi ho 55 anni.sei stato a San?Ci sono stato due volte, una volta avevo 23 anni, era appena nata la mia prima figlia. Si parla del ’90/’91, sono rimasto per 2 anni circa, perché dopo mia moglie è scappata anche lei da San, io sono rimasto per un altro periodo, poi sono tornato a casa anche io, non sopportavo che lei fosse sola a casa con la bambina e io là. Mia moglie non si trovava bene a San, abbiamo fatto due strade differenti, si è trovata bene in un altro centro. Io invece a San, la seconda volta, ci sono rimasto 6 anni.Com’è stato il tuo percorso con la droga?Come il 90% delle persone inizi con le canne, poi eroina, altre droghe no. Ecstasy mai usato. Sono entrato a San ...

mina_parco : #lorenzo2015cc ?@lorenzojova? che compleanno Lore’?????? - powertoalpacas : adesso io non so se alcune di queste storie sono vere ma trovo troppo strano il fatto che siano uscite tutte insiem… - alicetenedini : @federicovizo87 Che programma è? (purtroppo) mi piace molto vedere i programmi di storie vere stile amore criminale ecc. - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Nessuno è imperfetto. La rivincita dei diversi. Storie vere per imparare… - giocarmon : °-* Brano dal libro: 'Storie vere, quasi incredibili': ... Tutti hanno sentito, nella loro vita, almeno una volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie vere Gallipoli, le storie: il nuovo episodio dedicato alla Chiesa del SS. Crocifisso Crocifisso e la sua confraternita protagonisti del nuovo episodio di " Gallipoli, Le Storie." , il ... in segno di penitenza, che sfilano per l'intera città, con abiti, paramenti, statue, vere opere d'...

Un portale per le antiche faggete italiane patrimonio dell'Umanità UNESCO I faggi sono testimoni di storie senza tempo, custodite fino ai nostri giorni in vere e proprie cattedrali della natura. Vuoi per l'estrema longevità, vuoi per la luce meravigliosa che le sue foglie ...

“L'ora solare”, storie vere da Paola Saluzzi Avvenire I nuovi podcast fictional all'italiana: racconti verosimili in cui musica e suoni fanno da protagonisti Tra le altre notizie della settimana, lo scandalo che ha investito "Reply All" e Gimlet Media e le novità annunciate da Spotify in tema di podcast (tra cui il nuovo show di Barack Obama e Bruce Spring ...

Dalla parte dei "facchini" La carrellata di storie è esemplare. Ragazzi di venticinque anni che anziché ... Anche qui la denuncia dell’autore è secca: “se è vero che per il fisco solo un italiano su cento guadagna più di 100 ...

Crocifisso e la sua confraternita protagonisti del nuovo episodio di " Gallipoli, Le." , il ... in segno di penitenza, che sfilano per l'intera città, con abiti, paramenti, statue,opere d'...I faggi sono testimoni disenza tempo, custodite fino ai nostri giorni ine proprie cattedrali della natura. Vuoi per l'estrema longevità, vuoi per la luce meravigliosa che le sue foglie ...Tra le altre notizie della settimana, lo scandalo che ha investito "Reply All" e Gimlet Media e le novità annunciate da Spotify in tema di podcast (tra cui il nuovo show di Barack Obama e Bruce Spring ...La carrellata di storie è esemplare. Ragazzi di venticinque anni che anziché ... Anche qui la denuncia dell’autore è secca: “se è vero che per il fisco solo un italiano su cento guadagna più di 100 ...