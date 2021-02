Le Iene | lo scherzo a Elisabetta Gregoraci e il profilo Instagram hackerato Video

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) LeShowil suo, spuntano storie contro suoi cari amici () Ieri martedì 23 febbraio 2021 nella seconda puntata dell’anno de Leè andato in onda unoalla conduttrice e ex concorrente del Grande Fratello Vip,, a cui lehanno “” il suocon la complicità dei suoi social media manager. Mentre si trovava a Montecarlo,riceve una notifica che l’ha avvisata di una disconnessione dall’account. Da quel momento ...

Una vera e propria crisi di nervi per Elisabetta Gregoraci , davanti alle telecamere nascoste delle. Loarchitettato dal programma di Italia 1 alla ex concorrente del Grande Fratello Vip è crudele. A insaputa dello showgirl, gli autori hackerano il suo profilo Instagram e ne ...Sempre in tema di, da non perdere anche alloa Vincenzo Nibali , il campione di ... Questo e tanto altro nella puntata di martedì 23 febbraio 2021 de Le, che potete rivedere ...A gennaio 2020, poco prima dell’inizio di Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci è sbottata su Instagram per l’esclusione da L’Altro Festival, il dopofestival di Nicola… Leggi La showgirl per la diretta n ...Le Iene video scherzo a Elisabetta Gregoraci, le hanno hackerato il profilo Instagram e litiga con i suoi amici. Puntata ieri 23 febbraio.