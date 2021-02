La rettrice del Sant’Anna di Pisa | “Progetto Atenei-Forze armate occasione di apprendimento”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – “Sono contenta di essere qui per tante motivazioni. Prima di tutto, per il tema che ci sta a cuore e su cui la scuola si sta impegnando da tanto tempo: cosa vuol dire ridurre il gender gap, cosa vuol dire inclusione, cosa vuol dire mettere in campo una serie di piccoli grandi accorgimenti per far sì che non diventi un operazione straordinaria, ma una serie di politiche di continuità dove tutti devono avere la possibilità di mettere in campo le proprie doti, capacità e il proprio talento nel contesto in cui sono chiamati ad operare”. Così la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, in apertura del convegno ‘Il ruolo delle donne nelle situazioni di conflitto‘, prima fase di un percorso che coinvolgerà gli allievi dell’ateneo, della Luiss di Roma e dell’Accademia Militare di Livorno, nell’ambito del progetto sperimentale ‘La prospettiva di genere e la sua adozione nelle operazioni militari a 20 anni dalla risoluzione Onu 1325/2000‘ svolto in collaborazione con il Comando operativo interforze (Coi) e le Forze armate.